Auto ondernemer in brand gestoken na ruzie; verdachte stiefzoon spoorloos

De 65-jarige ondernemer M.W. schakelde vrijdagavond de politie in, nadat zijn auto in brand was gestoken aan de Parastraat in Suriname.

Het crème gelakte voertuig is deels verwoest door brand. Volgens verklaring van de aangever kreeg hij eerder op de dag een woordenwisseling met zijn vrouw, de moeder van zijn stiefzoon Regillio.

De stiefzoon was ter plaatse toen het koppel een meningsverschil kreeg. Regillio besloot zich met de zaak te bemoeien. Hij ging daarbij vreselijk tekeer en dreigde het huis in brand te steken.

Niet lang daarna stond de auto van de ondernemer in brand. De aangever heeft sterk het vermoeden dat zijn voertuig door de stiefzoon in brand is gestoken.

De politie van Flora werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de stiefzoon ontbreekt nog elk spoor.