Kettingbotsing op snelweg veroorzaakt door losgeraakt matras

Dit matras heeft woensdagavond gezorgd voor een flinke kettingbotsing op een van de breedste en drukste autosnelwegen van Nederland; de A16 bij de Brienenoordbrug in Rotterdam.

Het ongeval gebeurde woensdag rond 19.45u. Volgens de Politie Basisteam IJsselland is de oorzaak van het ongeval losliggende lading; het matras werd vervoerd en is daarbij losgeraakt. Het gevolg was een botsing, waar vijf auto’s bij betrokken waren.

De schade was groot maar gelukkig raakte niemand gewond. “Zorg er altijd voor dat je lading goed vast zit!” laat de politie weten.

De weg over de Brienenoordbrug waar het ongeval plaats vond, is de rijksweg A16. Deze is met zes rijstroken per richting en dagelijks meer dan een kwart miljoen voertuigen een van de breedste en drukste autosnelwegen van Nederland.