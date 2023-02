Ondernemer in Ford Raptor na aanrijding achtervolgd, klemgereden en beroofd

Een jonge ondernemer in een Ford Raptor is in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 februari na een aanrijding achtervolgd, klemgereden en beroofd door een groep criminelen. Dit gebeurde rond 03.00u aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, ter hoogte van winkel Happy.

Uit het politionele onderzoek blijkt dat het slachtoffer eerder betrokken was bij een aanrijding. Hij en de tegenpartij hadden zich daarna bij de politie aangemeld.

Nadat de zaak was afgehandeld werd de bestuurder van de Ford Raptor door drie afzonderlijke voertuigen achtervolgd. Ter hoogte van bovengenoemde winkel werd hij klemgereden en beroofd door een groep criminelen. Na de daad reden de daders weg met de buit.

Deze betreft 3.000 euro, 263.000 SRD en 500 USD. Daarnaast werden ook nog zijn mobiele telefoons en andere persoonlijke items buitgemaakt.

De verdachten zijn een groep mannen gezeten in drie afzonderlijke voertuigen. Na de beroving reden ze terug richting Latour. Het 22-jarige slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De Surinaamse politie heeft van de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.