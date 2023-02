Dinsdag 7 maart nationale vrije dag in Suriname vanwege Holi-Phagwa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname heeft woensdag laten weten dat dinsdag 7 maart 2023 een nationale vrije dag is, verband met de viering van het Holi-Phagwa feest.

Deze dag is met de zondag gelijkgesteld meldt de overheid.

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa is een hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade én een Nieuwjaarsfeest.

Het feest bestaat al honderden jaren en is in Suriname ook al heel lang een nationale feestdag, waar ook veel niet Hindoes op hun manier aan meedoen.