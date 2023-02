Man die truck in brand probeerde te steken aangehouden

Deze man, die vrijdagmiddag tijdens het plunderen aan de Domineestraat in Suriname geprobeerd heeft een truck met militairen en agenten in brand te steken, is door een speciale eenheid aangehouden.

In dit filmpje op ons Instagram account is duidelijk te zien dat de man een ontvlambare vloeistof uit een fles op een band van de truck gooide, waarna hij de band in vlammen stak. Na de daad vluchtte de man de Steenbakkerijstraat in.

Hij werd gistermiddag aangehouden en is overgedragen aan de recherche van kapitale Delicten.

Zoals de leiding van de Surinaamse politie al eerder had aangekondigd: een ieder die tijdens het protest een strafbaar feit heeft gepleegd, zal opgespoord worden ter voorgeleiding.