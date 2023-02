VIDEO: Man probeert truck vol militairen in brand te steken

Bij de plunderingen vanmiddag in Suriname, heeft deze man geprobeerd een truck vol met militairen in brand te steken. Zijn daad is gefilmd en hieronder te zien.

Op de beelden is te zien dat een militaire truck komt aangereden op een plek waar op dat moment een winkel geplunderd wordt. De man met een blauw shirt, ziet de truck aankomen en staat op straat met een fles in zijn hand.

Hij kijkt naar de truck, wacht heel even en rent vervolgens snel naar het rechterachterwiel. Daar schenkt hij in een fractie van een second een vermoedelijk brandbare vloeistof uit de fles en steekt dit aan.

De band van de militaire truck vat meteen vlam en de dader rent daarna gauw weg. Rondom de truck ontstaat er enige consternatie, want het voertuig is vol met militairen die zich niet bewust zijn van de gevaarlijk situatie die door de handeling van de brandstichter is ontstaan.

Wie de man is, is niet duidelijk. Zijn foto is hieronder te zien. Ook het filmpje staat onderaan dit bericht.