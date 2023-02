Geplunderde rijwielen winkel in Suriname sluit deuren

De rijwielen winkel Eurosil aan de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname, werd afgelopen vrijdag leeggeroofd door een grote groep dieven. Het bedrijf liet vandaag weten dat de winkel voorlopig is gesloten.

“De heftigheid van de ongeregeldheden afgelopen vrijdag en de geleden schade bij Eurosil en andere ondernemers hebben we nooit kunnen voorzien en komt als een harde klap bij ons aan. We hebben tijd nodig om de schade te inventariseren, maar moeten nu vooral eerst het verdriet en de emoties verwerken.

Wat jarenlang is opgebouwd met harde werken is ineens weg. Eurosil is daarom voorlopig gesloten”, maakte het bedrijf bekend.

Net zoals velen in Suriname weten we nog niet hoe verder en of er nog uitzicht is op een veilige en stabiele situatie om de draad weer op te pakken. Als dit weer lukt zullen we u weer als vanouds van dienst zijn.

Eurosil is niet de enige die de deuren sluit. In de Suriname Times Mall, waar 75% van de winkelunits werden geplunderd, heeft een aantal winkeliers reeds besloten niet meet open te gaan.