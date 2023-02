Schoten gelost richting politiewagen Latour

In Suriname hebben onbekenden afgelopen nacht schoten gelost in de richting van een politiewagen. Niemand raakte gewond.

De politie van bureau Latour was rond 03.00u bezig met surveillance in een zijstraat van de Latourweg, toen er enkele schoten in de richting van het dienstvoertuig gelost zouden zijn vanuit een wit gelakte auto.

De sterke arm zette hierna een achtervolging in, maar de personenwagen vanwaaruit de schoten werden gelost reed in volle vaart weg. Uiteindelijk verloor de politie de auto uit het oog.



Het voertuig van de Surinaamse politie vertoont geen kogelinslagen en er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Aan de opsporing van de schutter(s) wordt gewerkt.