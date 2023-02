26 slachtoffers bij SEH na uit de hand gelopen protestactie; 128 aanhoudingen verricht

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft het ministerie van Volksgezondheid in Suriname geïnformeerd over het aantal slachtoffers dat zich hebben aangemeld na de uit de hand gelopen protestactie van vrijdag 17 februari, waarbij in Paramaribo voornamelijk plunderingen, vernielingen en gewelddadige handelingen zijn gepleegd. Het gaat in deze om totaal 26 slachtoffers.

Een ondernemer is opgenomen met hoofdletsel en is er zeer ernstig aan toe.

In totaal zijn er vier opnames te melden waarvan twee met schotverwondingen en twee met hoofdletsel. Vier personen zijn binnen gebracht met schotverwondingen, twee zijn na behandeling huiswaarts gestuurd. De overige slachtoffers hadden snijwonden of schaafwonden en mochten naar huis na behandeling.

Men heeft nog niet kunnen bijhouden wie behoorde tot de ordehandhavers of protesterenden, wel is bekend dat een lid van de militaire politie, een politieagent en twee ondernemers behoren tot de slachtoffers. In de overige ziekenhuizen zijn er geen meldingen binnengekomen van gewonden of slachtoffers. De politie heeft tot nu toe .

Eenheden van de Surinaamse politie hebben op zaterdag 18 februari op verschillende lokaties aanhoudingen verricht. Er is een team samengesteld om ter stond aan te vangen met het in beeld brengen van personen die op die dag zich schuldig hebben gemaakt aan de verschillende strafbare feiten om hen aan te houden ter voorgeleiding.

Het Korps Politie Suriname zal alle personen die in beeld zijn gekomen opsporen. Op basis van uitgewerkte informatie zijn er op vrijdag en zaterdag in totaal reeds 128 aanhoudingen verricht en ook goederen in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort. Er zullen meerdere lokaties worden aangedaan ter aanhouding van verdachten.

De Surinaamse regering blijft de situatie monitoren en zal de samenleving blijven informeren. Het ministerie van Volksgezondheid is in overleg met de Nationale Ziekenhuis Raad voor wat betreft de uitdagingen in deze, voor een ieder, onsmakelijke periode.