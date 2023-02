Nederland past reisadvies voor Suriname aan en waarschuwt reizigers

Vanwege de onrust in Suriname heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Suriname zaterdagavond aangepast.

Nederlanders krijgen het advies om in Paramaribo de binnenstad, overheidsgebouwen en drukke plekken te vermijden. Volgens het ministerie is het mogelijk dat er opnieuw demonstraties komen waarbij misschien weer geweld gebruikt wordt.

“De kleurcode van het reisadvies voor Suriname is geel. U kunt naar Suriname reizen, maar let op: de veiligheidssituatie is anders dan in Nederland. Bereid uw reis daarom goed voor”, aldus het ministerie in een waarschuwing

Het aangepaste reisadvies luidt:

Op 17 februari hebben protesten plaatsgevonden in Paramaribo door onvrede over het beleid van de regering en de hoge inflatie. Hierbij zijn winkels en overheidsgebouwen vernield en geplunderd en enkele mensen gewond geraakt. De binnenstad van Paramaribo is vanaf zaterdag 18 februari afgesloten. Er geldt een avondklok voor de binnenstad van Paramaribo. Vermijd de (rand om de) binnenstad, overheidsgebouwen en plekken waar veel mensen komen. Er kunnen opnieuw demonstraties komen waarbij misschien weer geweld gebruikt wordt. Volg de berichten in lokale media en volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op. Zie voor meer informatie over veiligheid de rubriek Veiligheidsrisico’s. Het reisadvies voor Suriname is geel. Lees het hele reisadvies om te zien wat dit voor u betekent.