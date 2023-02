Protestactie Pique niet doorgegaan vanwege weersomstandigheden

Vanwege weersomstandigheden in Suriname, is de geplande protestactie die voor dinsdag 14 februari was aangekondigd door Siebrano Pique, gecanceld.

De afgelopen dagen is er sprake van wateroverlast door zware regens in Paramaribo.

“In geval van aanhoudende regen zal woensdag ook worden gecanceld, maar donderdag storm of orkaan we komen op straat. We moeten namelijk opkomen voor onze rechten”, aldus de activist tegen de redactie van Waterkant.Net.

Afgelopen vrijdag waren de demonstranten, op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en de Zwartenhovenbrugstraat, op de weg gaan zitten.

De politie heeft deze week duidelijk gemaakt dat er zal worden opgetreden tegen personen die zich provocerend en of opruiend zullen gedragen en de politie op welke wijze dan ook zal hinderen om haar grondwettelijke taken en bevoegdheden uit te voeren.