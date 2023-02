U-17 Suriname verliest ook tegen Haïti

De U-17 voetbalselectie van Suriname heeft dinsdag ook de tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi in Guatemala voor het Concacaf kampioenschap, verloren tegen Haïti. Natio verloor het duel met 3-0.

In de eerste helft werden kansen aan weerzijden niet benut. De ruststand was 0-0. In de tweede helft tapte Haïti uit een ander vaatje en creëerde meer kansen. In de 53e minuut maakte de ploeg het eerste doelpunt 0-1.

Enkele minuten erna, in de 57e minuut, werd de score verdubbeld voor 0-2. De Surinaamse jongens kwamen maar niet in het spel en Haïti speelde de wedstrijd rustig uit.

In de 83e minuut scoorde Haïti nogmaals en zette de wedstrijd op slot 0-3. Donderdag speelt Natio de laatste wedstrijd van het toernooi tegen El Salvador.