Demonstranten blokkeren verkeer door op de weg te gaan zitten

Bij een protestactie vanmorgen in Suriname, hebben demonstranten plaatsgenomen op het wegdek. In hartje Paramaribo, op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en de Zwartenhovenbrugstraat, is een groep mensen op de weg gaan zitten.

Het gaat om een protestactie van activist Sibrano Pique. Hij riep mensen op om zich bij het standbeeld van Kwakoe op bovengenoemd kruispunt te verzamelen. Naar schatting circa 100 personen gaven gehoor aan deze oproep.

Onder hen het Surinaamse DNA-lid Edward Belfort en activist Maisha Neus, die ook plaats nam op het wegdek.

Live beelden van D-TV Express: