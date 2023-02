Narcotica Brigade houdt drugsverkoper aan

De Narcotica Brigade in Suriname heeft vrijdag voor een winkel aan de Nadirstraat, de verdachte Leo T. (37) met drugs aangehouden.

Op hem werden 4 XTC-pillen, 2 blokjes hasj, een zakje marihuana en een fijnweger aangetroffen en in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Leo in verzekering gesteld.

Verder heeft de politie aan Jonesstraat te Sophia’s Lust ongeveer een pond marihuana, een geringe hoeveelheid hasj en een geldbedrag gevonden en in beslag genomen.

De verdachte aan wie deze zaken toebehoord had vermoedelijk de politie opgemerkt en was op de vlucht geslagen.