Man mishandelt broer en gezin vanwege concurrentie bij hosselen

De de 33-jarige verdachte Manoj J. is afgelopen week door de politie van het bureau Jarikaba ter zake mishandeling van zijn broer Ramesh aangehouden.

Bij aankomst van de politie die het adres aandeed voor onderzoek is gebleken dat er onenigheid is ontstaan tussen de twee broers die op een bepaald moment dezelfde hossel deden. Manoj was eerst de producent en leverancier van eet- en drinkwaren bij diverse winkels.

Op een gegeven moment deed zijn broer Ramesh dezelfde hossel, wat niet in goede aarde viel bij Manoj. Hij werd boos daar hij zijn broer als zijn concurrent zag en deed het woonadres van Ramesh aan.

Daarbij heeft Manoj zijn broer, zijn zwagerin en hun dochter op hun woonadres mishandeld. De vrouw van Ramesh heeft een enkelfractuur opgelopen en heeft evenals haar dochter enkele klappen moeten incasseren, toen zij Ramesh te hulp schoten.

Manoj werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld.