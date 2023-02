Jonge bestuurder zwaargewond na eenzijdig verkeersongeval met auto

Deze jongeman is afgelopen vrijdag gewond geraakt aan zijn been, nadat hij over de kop sloeg met zijn auto in Suriname. Het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat aan het eind van de middag plaats vond nabij de Compagnie Kreek te Brokopondo.

Vernomen wordt dat de man alleen in de auto zat. Hij werd per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Paramaribo

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en werd door een bergingsbedrijf afgevoerd (foto).

De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.