Slopende monteur aangehouden na meerdere aangiften

In de zaak waarbij meerdere aangiften tegen de monteur Stanley R. (27) in Suriname werden gedaan, is de verdachte dinsdag aangehouden door de politie van bureau Nieuwe Haven. Stanley werd na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

De verdachte maakte er een gewoonte van om voertuigen ter reparatie aan te nemen en een voorschot van klanten te eisen. Maar de monteur kwam daarna zijn afspraken niet na. Bij een van de gevallen werd de motor van een Mark X gesloopt. De onderdelen alsook velgen werden door verkocht aan derden.

Volgens een bron zijn er meer dan tien aangiften tegen de monteur bij de Surinaamse politie binnen gekomen.

Of de monteur in staat is de klanten te vergoeden is nog niet duidelijk. De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.