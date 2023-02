Minimum uurloon van SRD 20 naar SRD 38,50

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) is ingenomen met het feit, dat de Regeringsraad op 8 februari heeft besloten om het algemeen minimum uurloon per 1 februari 2023 vast te stellen op SRD 38,50.

De AWJ-minister geeft aan dat een werknemer in Suriname ingaande februari minimaal SRD 6000 zal moeten verdienen. Tevens zal de belastingvrije grens onder dit bedrag zitten.

De bewindsman benadrukt dat er in de afgelopen drie weken meerdere malen overleg is gevoerd met werkgevers en vakbonden om uit de impasse te geraken, waarin de discussie over het minimum uurloon was komen te verkeren.

Mac Andrew is zeer tevreden over de constructieve houding, welke de sociale partners hebben tentoongesteld om tot een oplossing te geraken en zegt, dat wederom bewezen is dat dialoog en samenwerking noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsproblematiek in Suriname aan te pakken.

Het directoraat Arbeidsinspectie zal erop toezien dat alle Surinaamse werkgevers, ongeacht welke sector, zich aan het nieuw vastgestelde minimum uurloon zullen houden, meldt het ministerie van AWJ.