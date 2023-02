Suriname betuigt medeleven aan Turkije na zware aardbevingen

Het aantal doden in Turkije en Syrië als gevolg van de aardbevingen is inmiddels gestegen tot meer dan 20.000. In Turkije hebben zeker 17.406 mensen de ramp niet overleefd en in Syrië kwamen in ieder geval 3317 mensen om.

De Surinaamse president Santokhi heeft aan de Turkse president Erdoğan namens het volk van Suriname zijn sympathiebetuiging aangeboden aan de regering en de bevolking van Turkije, in verband met de verwoestende impact veroorzaakt door de bevingen op 6 februari jongstleden.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft eveneens condoleances overgebracht aan zijn collega-minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu. De minister memoreerde hierbij de diepgaande gevolgen van de ramp voor de gehele bevolking waarvan de aantallen van slachtoffers nog dagelijks oplopen.

De president heeft in zijn schrijven zijn medeleven over het intense verdriet benadrukt en gaf bemoedigende woorden van troost mee voor de nabestaanden en alle families en slachtoffers van deze tragedie.