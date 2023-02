Voorjaars Gospelshow zondag 26 februari in Amsterdam

Op zondag 26 februari organiseert Lady-P een spetterende Gospelshow in hartje Amsterdam-Zuidoost. Het wordt een fantastische avond met zang van topartiesten.

Van de partij zijn Muriel Blijd, John Oldenstam, Joanne Tholel, Fabian Faré en The Jordan River Singers. Dit mag je niet missen.

De show is van 18.00u – 21.00u in Kerkcentrum ‘De Nieuwe Stad’ aan het Luthuliplein 11 in Amsterdam.

Kaarten zijn slechts €22,50 en verkrijgbaar bij Lady-P via app of mail: 0641600531 / psblokland19@gmail.com.

Bekijk alle info ook op de flyer: