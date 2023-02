Nieuw boek: ‘Steven Brunswijk, Altijd kind gebleven’

Half februari verschijnt het boek Steven Brunswijk, Altijd kind gebleven van Jan Koning bij uitgeverij Inside. Als klein jongetje vlucht Steven Brunswijk in een boodschappentas op de rug van zijn oudere broer vanuit Suriname naar Nederland. Eenmaal in Nederland begint zijn zoektocht om een plekje te vinden in de maatschappij. Een struggle om ‘er bij te horen’.

Van een ‘verlegen sukkeltje met flaporen’ is Steven (volgens vrienden dan) uitgegroeid tot een heuse ‘adonis met een geweldig zakelijk instinct’. In het boek worden de lezers meegenomen op een reis naar hoe het zover is gekomen.

Met glansrollen voor zijn vrienden, ex- vriendinnen, de deurwaarder, tal van BN’ers en uiteraard zijn vrouw en kinderen die met alle liefde de meest hilarische verhalen over Steven uit de doeken doen. De lezer krijgt een uniek kijkje in het leven van een dromer en doorzetter pur sang. Het boek vertelt het verhaal van een jongen met als grootste passie mensen laten lachen. Iets waarvan hij uiteindelijk zijn beroep heeft kunnen maken.

Met medewerking van Jörgen Raymann, Roué Verveer en Tisjeboy Jay

Jan Koning (1981) is gelukkig als tennisleraar als een ernstig auto-ongeluk (één van vele ongelukken) roet in het eten gooit. Hij besluit zich om te scholen tot journalist. In die rol interviewt de Volendammer tal van bekende Nederlanders en publiceert hij zijn eerste boek over zijn ongeluk.