ECD verlaagt prijzen babyvoeding na controle 

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname heeft onlangs controle werkzaamheden gedaan in de ressorten Pontbuiten en Hannaslust. Er zijn overtredingen geconstateerd, waarbij de prijs van babyvoeding te hoog was.

Tijdens de controle is gebleken dat er veel sprake was van prijsopdrijving op babyvoeding met name phosphatine, lactogen 1 & 2 en nutrilon. Daarnaast was de kostprijs hoger genoteerd bij VIP olie sardine en breakfast thee en sommige goederen hadden geen prijs aanduiding. Ook is er een partij smeerex van de schappen gehaald, omdat de winkelier geen vergunnnig heeft om het te verkopen.

De prijzen zijn teruggebracht nadat de ECD- ambtenaren samen met de winkeliers aan de hand van de inkoopnota de verkoopprijs heeft berekend binnen de vastgestelde winstmarge. Ook moest elk product voorzien worden van een prijskaartje, voordat de dienst de winkels verlieten.

Het ministerie roept de samenleving op om elk vermoeden van prijsopdrijving door te geven op het verkort nummer 1940 en Whatsapp +5978530915. Vermeldenswaard is dat het ministerie elke maand een prijslijst publiceert van basis- en strategische goederen.