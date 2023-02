Oproep tot grote protestactie op 17 februari

De bekende activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft vandaag opgeroepen tot een grote protestactie op vrijdag 17 februari op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname.

Pakittow, die lid is van de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) en de partij ook getagged heeft in zijn oproep, roept op om de huidige Surinaamse regering massaal naar huis te sturen.

Hij zegt in zijn oproep: “Wij gaan niet aan één kant staan. Wij gaan niet blijven huilen en piekeren om deze regering hun wanbeleid! Suriname word wakker! Nu of noooit! Laten we massaal 17 febr 2023 deze regering naar huis sturen en laten ze voor altijd weg blijven! Laten we 1 vuist maken en vechten voor ons mooi land suriname!“

Biervliet, die in 2015 ook al een protestactie startte om aandacht te vragen voor de slechte economische situatie toen in Suriname, besluit met de woorden “Suriname eerst dan de rest! Stem nieuw, stem Partij voor Recht en Ontwikkeling.“

In een ander bericht dat rondgaat, zou een groep studenten van Adek, Natin en andere middelbare scholen hebben besloten om als protest de scholen niet te zullen bezoeken tot dit land weer wat leefbaar wordt voor hen. Dit naar aanleiding van de forse stijging van de benzineprijzen en de koers.