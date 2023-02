Man probeert op feest gedrogeerde bewusteloze vrouw te verkrachten

De 30-jarige verdachte Jampiero K., die ervan verdacht wordt zich in de maand december 2022 schuldig te hebben gemaakt aan poging verkrachting, feitelijke aanranding en diefstal, heeft zich op vrijdag 3 februari aangemeld bij de recherche van Regio Paramaribo.

Een 23 jarige vrouw R.L. deed van deze strafbare feiten aangifte bij de politie. Onderzoek heeft uitgewezen dat R.L. zich in de maand december 2022 op een feest aan de Anton Drachtenweg bevond. Op een gegeven moment voelde de aangeefster zich na het drinken van een tweede shot onwel en rees bij haar het vermoeden dat er een bedwelmende middel in haar drank was gezet.

De jonge dame kreeg van een vriend die ook ter plaatse was, assistentie om haar naar huis te brengen. De verdachte Jampiero die ook op het feest was en R.L. ook kent, bood eveneens aan de jonge dame die in het ressort Geyersvlijt woont thuis af te zetten.

Bij aankomst in de woning van het slachtoffer gaf Jampiero de andere vriend te kennen dat hij zich verder zou ontfermen over R.L. die op dat moment het bewustzijn had verloren.

De andere vriend vertrok en toen het slachtoffer weer bij kwam, zag zij dat Jampiero op haar lag en gemeenschap met haar probeerde te hebben en haar over haar heel lichaam betastte. De aangeefster stribbelde tegen, waardoor er een worsteling ontstond in de kamer. Bij die gelegenheid vond zij de kans om haar werkgever die niet ver van haar woont van het voorval in kennis te stellen.

De werkgever reageerde direct hierop en spoedde zich naar de woning van het slachtoffer alwaar de verdachte in de kamer van R.L. werd aangetroffen. De werkgever maande de verdachte aan om de plek te verlaten en bracht het slachtoffer vervolgens naar het politiebureau Geyersvlijt voor het doen van aangifte.

Verder bleek er een groot geldbedrag in SRD uit de tas van R.L. te zijn weggenomen.

Jampeiro werd meerdere malen opgespoord doch niet werd aangetroffen. Toen hij zich afgelopen vrij dag meldde weed hij direct door de politieambtenaren in de boeien geslagen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte Jampiero hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.