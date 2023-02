Ruzie tussen twee Vietnamezen eindigt in steekpartij

Een ruzie tussen twee Vietnamese mannen in Suriname, is zondag geëindigd in een steekpartij. Dit gebeurde op de hoek van de Dobru- en de Plutostraat.

Vernomen wordt dat beide mannen zich te goed deden aan alcohol op het voormeld adres. Op een gegeven moment ontstond er een woordenwisseling tussen de twee, waarbij de ene de andere met het mes heeft gestoken.

Het slachtoffer heeft meerdere steekverwondingen opgelopen in zijn borstkast. Hij is in bewusteloze toestand naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor medische behandeling.

De verdachte is T.N. (44), een landgenoot, die door de politie van Geyersvlijt aangehouden is ter voorgeleiding.