Doodgereden Raymon Ford wordt dinsdag begraven

De 35-jarige doodgereden fietsende worstman Raymon ‘Boyler’ Ford wordt dinsdag 7 februari begraven op de begraafplaats Rene’s Hof aan de Waakhuyzenlaan in Suriname. Dit bevestigt neef Clyde Ford tegenover Waterkant.Net.

Er bestaat gelegenheid om de familie tot en met vandaag van 18.00 uur tot 20.00 uur te condoleren aan de Mangrasiestraat nummer 19 te Flora A.

De gebruikelijke dede oso is op maandag 6 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur in OCER aan de H.D. Benjaminstraat.

De uitvaartplechtigheden vinden dinsdag eveneens in OCER plaats. Er is van 13.00 uur tot 15.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen, waarna er een rouwdienst volgt tot 16.00 uur.

De familie vraagt een ieder om in fleurige kleding (liefst rood) te komen. Daarnaast wordt in plaats van bloemen of grafstukken een donatie gevraagd voor een goed doel.