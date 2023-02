OM: Ruiz G. (19) bestuurder Mercedes-Benz dodelijk ongeval

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft vandaag bekend gemaakt dat de 19-jarige Ruiz G., die direct aangehouden was in de zaak van het fatale verkeersongeval waarbij de bekende ondernemer Boyler om het leven kwam, de bestuurder was van de betrokken Mercedes-Benz (foto).

Mede op grond van waargenomen letsel op het lichaam van Ruiz G. concludeert het Surinaamse Openbaar Ministerie dat hij de auto bestuurd heeft.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de bestuurders over de Kwattaweg reden. De fietser reed voor, gevolgd door de bestuurder van een Toyota Vitz en daar achter de bestuurder van de Mercedes-Benz.

Op gegeven moment zou de bestuurder van de Toyota Vitz naar rechts zijn uitgeweken, terwijl de bestuurder van de Mercedes-Benz dit voertuig rechts wilde passeren. Vanwege de vermoedelijke hoge snelheid botste de bestuurder van de Mercedes-Benz van achteren tegen de Toyota Vitz en vervolgens tegen de fietser, waarbij die dit niet overleefde.

De bestuurder van de Toyota Vitz, die alleen beschikte over een Nigeriaans rijbewijs, is heengezonden toen was komen vast te staan dat hij de fietser niet had aangereden.

G. is in het belang van het onderzoek direct in verzekering gesteld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het Mercedes-Benz embleem op het stuur door de slag of de airbag een afdruk aan zijn hand heeft achtergelaten.