Arrestant kort na ontvluchting beschoten in Paramaribo

De 31-jarige arrestant Arno G., die donderdagmorgen was ontvlucht uit het cellenhuis van Nieuwe Haven, is later in de avond door een tot nog toe onbekende persoon beschoten. Dit gebeurde bij het Molenpad ter hoogte van de Vulcanusstraat in Suriname.

Toen de politie van Nieuwe Haven na een melding over een schietpartij ter plaatse arriveerde, werd een bloedende man aangetroffen. Het bleek al gauw te gaan om de ontvluchte arrestant.

Hij werd met meerdere schotwonden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Arno zag zijn kans eerder op de dag schoon, om uit het cellenhuis van nieuwe haven te vluchten. Er werd een algemene oproep gedaan aan alle Surinaamse politiebureaus en eenheden op het veld over de ontvluchting.

De man is momenteel onder politiebewaking opgenomen in het ziekenhuis. Van de schutter ontbreekt nog elk spoor.