Automobilist na pinnen klemgereden en beroofd

Een 32-jarige automobilist in Suriname kreeg donderdagochtend de schrik van zijn leven, toen hij door drie gewapende mannen na het pinnen werd klemgereden en beroofd. Dit gebeurde rond 06.00 u aan de Dwarkaweg.

De benadeelde T.S. zegt in gesprek met Waterkant.Net dat hij gestopt was bij een geldautomaat bij Dwarka pompstation. Na het pinnen reed hij in de Dwarkaweg, toen hij plotseling door een grijze Toyota Vitz werd klemgereden.

Uit de auto stapten drie mannen van wie twee gewapend waren met respectievelijk een vuistvuurwapen en een jachtgeweer. Onder bedreiging maakten de daders in totaal 6.000 SRD buit. Het slachtoffer had 3.000 SRD gepind. Daarnaast had hij 3.000 SRD bij zich.

De politie van Houttuin werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.