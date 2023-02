VIDEO: Rush op pompstations in Suriname

Bij de verschillende pompstations in Suriname is er een rush te merken. De exacte reden daarvoor is niet bekend.

Een aantal pompstations waren vrijdag eerder dicht dan normaal. Waterkant.Net verneemt dat het te maken zou hebben omdat de brandstoflevering vanuit de oliemaatschappijen niet gegarandeerd is vanwege de achterstallige schulden van de regering.

Geruchten doen de ronde dat de brandstofprijzen aangepast zullen worden, maar officieel is er nog niets bekendgemaakt zeggen enkele pomphouders aan onze redactie.

De brandstofprijzen zijn al geruime tijd een gespreksonderwerp tussen de Surinaamse oliemaatschappijen en de regering. Op woensdag 25 januari is hierover breedvoerig gesproken in de regeringsraad onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. De subsidie die momenteel wordt gegeven op diesel kost de staat heel veel geld. “De regering bekijkt mogelijkheden om deze subsidie heel voorzichtig af te bouwen”, aldus minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning.

De huidige dieselprijs is bij lange na nog niet marktconform en zorgt voor een enorme druk op de financiën van de regering. De minister gaf aan dat het geld beter besteed kan worden. “We zouden het geld voor bijvoorbeeld de onderwijs- of gezondheidssector kunnen gebruiken”.

De minister merkte op dat de subsidie wel zal blijven voor de sociale groepen. Echter zal er eerst gepraat worden met alle actoren zoals het bedrijfsleven, de vakbonden en de bus-en boothouders alvorens deze maatregelen genomen zullen worden.

Raghoebarsing liet weten dat de regering de sociale maatregelen goed in orde wil hebben voordat de officiële prijzen voor brandstof vastgesteld worden. Naar zijn zeggen zal de regering moeten afbouwen op de subsidie, maar zodanig dat er opvang is voor de groepen die het zwaar hebben.

Hieronder een video van de rush bij twee GOw2 pompstations vrijdagavond: