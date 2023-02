Wederom zware botsing hoek Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat

Vrijdagavond was het weer raak op de hoek van de Keizer- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname. Een Mazda CX SUV en een Toyota Ist kwamen hard met elkaar in botsing.

De bestuurder van de Ist raakte gewond en is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De bestuurder van de SUV vertoonde symptomen van dronkenschap en is door de politie meegenomen naar het bureau.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagens af te voeren. De politie heeft de aanrijding in onderzoek.