Militair op bromfiets in ziekenhuis overleden na te zijn aangereden door pick-up

De 28-jarige militair Clerence Dewnarain is in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis komen te overlijden, nadat hij kort daarvoor als bromfietser door een pick-up was aangereden op de kruising van de Saramacca- en Zwartenhovenbrugstraat in Suriname.

Op camerabeelden is te zien dat de bromfietser om 02.39u over de Zwartenhovenbrugstraat reed, gaande richting Drambrandersgracht. De pick-up bestuurder kwam vanuit de tegengestelde richting. De bromfietser sorteerde voor op zijn eigen baan, om vermoedelijk de Saramaccastraat in te gaan.

Bij die gelegenheid kwam de tegenligger op hem af.

Clerence week uit naar links om vermoedelijk een botsing te voorkomen terwijl de pick-up bestuurder naar rechts uitweek, met voor de bromfietser het noodlottig gevolg. Clerence werd frontaal aangereden en meters meegesleurd.

Hij werd met zwaar letsel naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij uren later aan zijn verwondingen bezweek.

De pick-up bestuurder X.M. is in het bezit van een geldig rijbewijs dat ingevorderd is door de politie. Na verhoor werd de pick-up bestuurder heengezonden. De zaak is overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie (MP) voor verder onderzoek.

De militair is de vijfde verkeersdode dit jaar, tot nu toe.