VIDS blijft fel gekant tegen Conceptwet Grondconversie

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft dinsdag een petitie overhandigd aan DNA-ondervoorzitter Dew Sharman. Het betreft de derde petitie tot het aanhouden van de behandeling en mogelijke aanname van de initiatiefwet houdende nadere wijziging van het Decreet Uitgifte Domeingrond.

De petitie is hieronder te lezen.

Volgend op onze eerdere petities van 28 december 2021 en 24 januari 2022, dienen wij een derde petitie in om de behandeling van de in aanhef genoemde conceptwet, ook bekend als “Conceptwet Grondconversie” voor onbepaalde tijd uit te stellen, aangezien deze conceptwet niet in overeenstemming is met de mensenrechten van Inheemse volken en dit in de huidige vorm voor ons dus niet acceptabel is.

De redenen hiertoe zijn in de eerdere petities vermeld, die wij gemakshalve ingesloten opnieuw aan u doen toekomen. Sinds de indiening van de eerdere petities zijn wij niet benaderd geworden en zijn er ook geen fundamentele wijzigingen in de conceptwet aangebracht in relatie tot onze zorgpunten.

In tegenstelling tot regeringsbeloften dat de wettelijke erkenning van collectieve rechten van de Inheemse volken en Tribale volken “spoedig” een feit zou zijn, en zonder twijfel eerst zou worden behandeld en goedgekeurd door de Nationale Assemblee, vernemen wij uit de media dat er een akkoord is bereikt tussen de coalitiepartijen VHP en ABOP dat de Grondconversiewet wel goedgekeurd gaat worden, terwijl de wet Collectieve Rechten nu pas slechts “op de agenda wordt geplaatst”.

Wij benadrukken nogmaals dat onze traditionele woon- en leefgebieden geen domeingrond zijn, en dat het Internationaal Recht, inclusief vonnissen tegen de Staat Suriname, onze gebieden wel degelijk als collectief eigendom erkent. De Surinaamse wetgeving heeft dit helaas nog niet vastgelegd, en naar duidelijk en vaker vermeld is, inclusief tijdens een door de Nationale Assemblee georganiseerde workshop over collectieve rechten in februari 2022, zijn grote delen van Inheemse en Tribale gebieden reeds uitgegeven, hetzij in grondhuur of in enige concessie.

We brengen in herinnering de zeer recente uitgifte van grond in het gebied van het dorp Hollandse Kamp, en zo zijn er nog heel veel dergelijke gevallen. Deze Grondconversiewet in haar huidige vorm heeft de intentie de weg te openen voor het omzetten van grondhuur in eigendomstitels, inclusief onze gronden, met de mogelijkheid op grootgrondbezit, hetgeen absoluut onaanvaardbaar is.

Wij vragen derhalve nogmaals dat de Wet Collectieve Rechten onverwijld wordt behandeld en wordt aangenomen conform de hoogste internationale standaarden inzake de rechten van Inheemse volken en Tribale volken (inclusief de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken en desbetreffende vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten), alvorens de conceptwet Grondconversie verder wordt behandeld of goedgekeurd.

Het tegendeel zal door ons als kwader trouw worden opgevat en we zullen niet schromen om dergelijk handelen tegen onze mensenrechten nationaal en internationaal publiekelijk en juridisch aan de kaak te stellen.

We blijven intussen graag bereid om onze bijdrage te leveren aan rechtvaardige grond-wetgeving.