Woning Waggelmanstraat door brand verwoest

Een laagbouw stenen woning aan de Waggelmanstraat, een zijstraat van de Welgedacht A-weg in Suriname is maandag verwoest door brand.

Brandweervoorlichter Harvey Laing zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de melding omstreeks 11.49u binnenkwam. Het betreft een huis met een bouwoppervlakte van 7 bij 5 meters. Ten tijde van de brand waren de bewoners niet thuis.

Een buurvrouw nam brandlucht waar. Ze begaf zich naar buiten om een kijkje te nemen en zag tot haar schrik rookontwikkeling uit de woning van de buren komen. Ze sloeg meteen alarm.

De brandweer van Lelydorp en de politie van De Nieuwe Grond waren ter plaatse. Het huis is compleet met inboedel verwoest door brand. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens Laing was de woning aangesloten op het elektriciteitsnet en het was ook tegen brand verzekerd. De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. De politie van Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek