Politie treft gestolen kippen in hondenhok aan

De politie in Suriname heeft zondag bij de verdachte ‘Dogla’ zeven kippen, die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal, in een hondenhok aangetroffen.

In deze zaak heeft de politie de vorige week reeds een verdachte in verzekering gesteld, die door de benadeelde en omstanders was aangehouden.

Volgens de aangever tevens ondernemer kweekt hij kippen in het ressort Geyersvlijt. Hij merkte al drie maanden op dat er steeds minder kippen in de ren aanwezig waren. Om de zaak uit te zoeken besloot hij in de nachtelijke uren de wacht te houden. Hij hield zich op in een niet rijdende auto, die in de garage stond.

Op een nacht werd hij plotseling wakker, nadat de honden tekeer gingen. De man stapte uit de auto en liep naar de kippenren. Hij zag iemand in de ren. De verdachte was in de ren bezig om de kippen in een zak te doen. Hij werd verhinderd tijdens zijn daad door de ondernemer.

De mannen raakten in een worsteling, maar door assistentie van de buren lukte het de ondernemer om de verdachte aan te houden. Hij werd aan de politie van Geyersvlijt overgedragen.

Op basis van zijn verklaring werd Dogla zondag aangehouden. De politie heeft op het woonadres van Dogla in totaal zeven slachtkippen in een hondenhok aangetroffen en in beslag genomen. Deze zijn na afstemming met het Surinaams Openbaar Ministerie afgestaan aan de benadeelde.

Volgens de eerste verdachte heeft hij de diefstal in opdracht van Dogla gepleegd. Dogla ontkent alles echter met klem.

Volgens de aangever vermist hij in totaal 200 kippen. In het belang van het onderzoek zijn beide verdachten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.