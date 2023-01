Mones: ‘Brunswijk president in 2025 en Santokhi vicepresident’

Mediaman Mones Nazarali heeft zaterdagavond tijdens de PL/ABOP opo yari vergadering in Nickerie gezegd dat het officieel startsein gegeven is om te werken naar de verkiezingen van 2025.

Nazarali liet weten dat Suriname nu te maken heeft met regering S-B, hetgeen staat voor Santokhi-Brunswijk. Naar zijn zeggen zullen de rollen in 2025 omgekeerd zijn. Hij meent dat het land dan te maken zal hebben met regering B-S, dat zal staan voor Brunswijk-Santokhi.

De mediaman heeft verder aangegeven dat ABOP per zaterdag ‘Almighty Brunswijk Our President’ betekent. Naar zijn zeggen kan de betekenis ook in het Nederlands gezegd worden wat neerkomt op ‘Almachtige Brunswijk Onze President’.

PL-voorzitter Paul Somohardjo heeft als reactie op de uitspraak van Mones aangegeven dat het niet uitmaakt wie president wordt. Voor hem maakt het uit dat de president, een president moet zijn van het volk. “Van, voor en door het volk”.

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zei dat het voor hem niet belangrijk is wie president wordt. Voor hem is belangrijk wie voor het volk staat. Hij gaf aan dat Chan momenteel president is en deed een beroep op alle Surinamers om hem te ondersteunen.