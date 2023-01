Bestuurster laat vriendin alleen achter nadat hun auto over de kop slaat

De auto die afgelopen nacht over de kop sloeg in hartje Paramaribo, werd bestuurd door een vrouw. In de auto zat ook de dochter van presentatrice Gail Eijk. Dit heeft zij vanmorgen zelf laten weten op haar Facebookpagina.

Omstanders vertelden aan de presentatrice dat de bestuurster, die een vriendin is van Eijk’s dochter, na het ongeval is weggegaan en haar dochter daar heeft achtergelaten.

“Ik denk dat vandaag één van mijn grootste nachtmerries bijna waarheid werd”, aldus een geschrokken Gail die haar verhaal openbaar plaatste. Ze werd kort na 04.00u in de ochtend een paar keer gebeld. Haar hart sloeg een slag over toen ze hoorde dat haar dochter over de kop was gegaan.

Ter plaatse aangekomen wed duidelijk dat haar dochter niet de bestuurster was. Het voertuig waarin ze zat is flink gehavend zoals op de foto te zien is en de dochter maakt het naar omstandigheden goed.

“Ze is in shock en heeft nog pijn en is denk ik boos en teleurgesteld in haar vriendin, maar ze leeft. Als moeder dank ik alleen maar”, aldus de presentatrice die ook een woord van dank uitbracht aan alle omstanders die zich om haar dochter hebben ontfermd.