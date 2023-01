Deze personenauto is vannacht iets na 04.00 uur ondersteboven op een stoep beland in de Domineestraat in Suriname.

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder dit voor elkaar heeft gekregen, ondanks het tegen die tijd vrij stil is in de straat.

De politie werd gealarmeerd en deed de plaats aan voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.