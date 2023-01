Tas met veel geld, laptop en documenten uit kofferbak van voertuig gestolen

Drie mannen waren afgelopen nacht betrokken bij een auto-inbraak aan de Debie Bikharieweg in Suriname. Uit de kofferbak van het voertuig zijn een tas met daarin 110.000 SRD, een laptop en belangrijke documenten weggenomen.

Het betreft in deze een wit gelakte personenauto van het merk Toyota Allion, die de benadeelde langs de weg had geparkeerd.

Uit vastgelegde camerabeelden blijkt dat de drie verdachten een autoruit met een vuistvuurwapen hebben kapot geschoten en uit de kofferbak de tas hebben weggenomen.

De eigenaar A.B. tevens filiaalhouder van een pompstation had meer geld in de auto, maar dat wisten de daders waarschijnlijk niet. Het weggenomen geld betreft de dagopbrengst.

Hij reed die avond naar een bar aan de Debie Bikharieweg en had zijn auto langs de weg geparkeerd. Bij die gelegenheid hebben de verdachten middels braak het geld en de laptop ter waarde van 14.000 SRD weggenomen.

De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld, die de auto van de benadeelde in beslag heeft genomen voor onderzoek. In de directe omgeving van het voertuig is een huls aangetroffen en in beslag genomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.