Man slaat raam kathedraal stuk om te bidden

Een man heeft deze week een raam van de Sint Petrus en Pauluskathedraal aan de Henck Arronstraat kapotgeslagen, om zich toegang naar binnen te verschaffen om te bidden.

De gelovige verklaarde dat hij overging tot de daad, omdat hij een roeping kreeg om te gaan bidden en de kathedraal op dat moment gesloten was, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname

Een bewaker hoorde geluiden en stelde een onderzoek in. Hij trof de man aan en droeg hem over aan de ingeschakelde politie. De wetsdienaren brachten de verdachte over naar het bureau.

Volgens de krant bleef de man volhouden dat hij van huis is gegaan om te bidden in de kathedraal. De kerkgemeenschap nam het standpunt in hem niet strafrechtelijk te laten vervolgen, omdat hij behoefte had om te bidden.

De politie heeft de man heengezonden.