Houten woning Commissaris Weythingweg geheel afgebrand

Een houten laagbouw woning is dinsdag in de vooravond geheel afgebrand. Dit gebeurde aan Commissaris Weythingweg in Suriname.

Harvey Laing, voorlichter van de Surinaamse brandweer zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat het een woning met een bouw oppervlakte van ongeveer 7 bij 9 meter betrof, die geheel met inboedel is afgebrand.

Het huis was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar niet tegen brand verzekerd.

Volgens één van de huisgenoten begon de zekeringkast binnen in de woning te smeulen, waarna er vuur ontstond dat zich snel over de woning verspreidde. Binnen een fractie van enkele seconden stond het huis in lichterlaaie.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.