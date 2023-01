Man slaat vrouw tot bloedens toe om TikTok video

De 40-jarige Roberto B. is dinsdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld, omdat hij zijn 34-jarige vrouw M.R. tot bloedens toe heeft mishandeld om een TikTok video.

Vernomen wordt dat de broer van Roberto een filmpje op TikTok zag, waarin het slachtoffer M.R. haar schoonfamilie zou hebben neergehaald. Dit viel niet in goede aarde bij de broer, die op zijn beurt zijn schoonzus ter verantwoording riep. Er ontstond hierover ruzie tussen hen.

De broer, die samen met zijn vrouw ter plaatse was, vertrok nadat er ook ruzie tussen het koppel ontstond. Daarna heeft Roberto zijn partner, met wie hij een relatie van vier jaar heeft, vuistslagen toegebracht.

Het slachtoffer stapte bebloed naar de politie en deed aangifte tegen Roberto.

In het belang van het onderzoek is Roberto na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.