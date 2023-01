Automobilist met cocaïne bolletjes aangehouden te Moengo

Tijdens een anti-drugs actie van een gemengd politie team van Regio Oost, werd deze automobilist te Moengo vandaag langs de weg staande gehouden. Bij controle werden meerdere cocaïne bolletjes bij hem aangetroffen.

Veelal worden deze bolletjes in Suriname door drugskoeriers te Moengo of Albina geslikt of verstopt in de anus of vagina, om vervolgens te smokkelen naar Frans-Guyana.

De verdachte is na zijn aanhouding vervoerd naar het politiebureau te Commewijne. Zijn auto, een zwarte Toyata Vitz, is in beslag genomen. Recherche Oost zal het verder onderzoek verrichten.

Volgens de woordvoerder van de Surinaamse politie, Milton Bisschop, gaat de politie geen uitdaging uit de weg en zal zeker terugcounteren om de criminaliteit aan te pakken. In het Oosten is de regio commandant commissaris Melvin Pinas actief hiermee bezig met zijn team”, aldus Bisschop.