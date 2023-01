OM Nederland in cassatie in 19,5 miljoen euro zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland heeft vandaag cassatie ingesteld tegen de uitspraak, die het gerechtshof Amsterdam op 10 januari jongstleden deed, inzake de teruggave van de in beslag genomen 19,5 miljoen euro uit Suriname.

Dit heeft de advocaat van de Centrale Bank van Suriname, mr. Aroon Gonesh, zojuist bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net.

Twee weken geleden gelaste het hof de teruggave aan de banken, van het contant geldbedrag van 19,5 miljoen euro dat via Schiphol van Suriname naar Hong Kong werd vervoerd. Het OM had twee weken de tijd om hiertegen in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, hetgeen vanmorgen ook is gebeurd.

Volgens Gonesh heeft dit tot gevolg dat de uitspraak van het hof wordt geschorst, op grond waarvan vooralsnog geen uitvoering gegeven zal worden aan de last tot teruggave van de in beslag genomen geldzending.

De raadsman legt uit dat de Hoge Raad der Nederlanden de hoogste rechterlijke instantie is in onder meer strafzaken. De Hoge Raad is een cassatiegerecht. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. De Hoge Raad beoordeelt zelf geen feiten.

Advocaat Gonesh geeft tot slot aan dat ook de cassatie procedure met vertrouwen tegemoet wordt gezien. Deze stap van het OM zorgt uiteraard wederom voor vertraging aldus de raadsman.

De geldzending van bijna 19,5 miljoen euro werd op 17 april 2018 door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)wegens verdenking van witwassen in beslag genomen. Deze geldzending was een paar dagen daarvoor per vliegtuig uit Suriname aangekomen op de luchthaven Schiphol en had als eindbestemming Hong Kong, waar het zou worden omgezet in giraal geld en vervolgens weer aan de liquide middelen van de handelsbanken zou worden toegevoegd. Het geld is eigendom van drie Surinaamse banken.