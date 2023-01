Hof gelast teruggave 19,5 miljoen euro aan handelsbanken Suriname

In de zaak van het beklag van de Centrale Bank van Suriname en drie buitenlandse handelsbanken tegen klassiek beslag, gelegd op een contant geldbedrag van 19,5 miljoen euro, dat via Schiphol van Suriname naar Hong Kong werd vervoerd is vandaag een uitspraak gedaan.

Het hof is van oordeel dat het belang van strafvordering de voortzetting van het beslag niet langer vordert en gelast de teruggave van de 19,5 miljoen euro aan de handelsbanken.

Mr. Gonesh

Aroon Gonesh, advocaat van de Centrale Bank van Suriname zegt in een eerste reactie tegen de redactie van Waterkant.Net dat het Hof in een zeer goed gemotiveerde beschikking tot de slotsom is gekomen dat het ‘hoogst onwaarschijnlijk is dat een strafrechter, later oordelend over deze zaak, de verbeurdverklaring of andere maatregel waarvoor het geld in beslag is genomen, zal opleggen’.

Volgens Gonesh mag de rechter ingevolge jurisprudentie van de Hoge Raad in dergelijke beklag procedures waar het hier om draait, enkel de teruggave gelasten indien het dus hoogst onwaarschijnlijk is dat er een veroordeling zal volgen.

Op 17 april 2018 heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) een geldzending van bijna 19,5 miljoen euro in beslag genomen wegens verdenking van witwassen.

Deze geldzending was een paar dagen daarvoor per vliegtuig uit Suriname aangekomen op de luchthaven Schiphol en had als eindbestemming Hong Kong, waar het zou worden omgezet in giraal geld en vervolgens weer aan de liquide middelen van de handelsbanken zou worden toegevoegd. Het geld is eigendom van drie Surinaamse banken.