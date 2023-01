Defensie vernietigt ruim 250 niet ontplofte projectielen

Manschappen van het Nationaal Leger in Suriname hebben in samenwerking met Franse militairen ruim 250 niet ontplofte projectielen vernietigd in het O.P. Savanne.

Het gaat om projectielen die dateren uit de periode van de tweede wereldoorlog, de binnenlandse oorlog en granaten die jaren in het gebied zijn blijven liggen en voor enorme gevaar zorgden. Het gaat om een gezamenlijke operatie van Surinaamse en Franse militairen.

Op donderdag 19 januari hebben minister Krishna Mathoera van Defensie, legerbevelhebber kolonel Werner Kioe A Sen, directeur Sherif Abdoelrahman en de Franse defensieattaché luitenant-kolonel Jean-Marc Moulin een deel van de vernietiging op locatie mogen waarnemen.

De delegatie heeft zich persoonlijk georiënteerd en heeft zich laten informeren over hoe er te werk is gegaan, de risico’s en vervolgstappen die moeten worden genomen.

“We zijn ontzettend dankbaar dat ook dit gebied nu veilig is gemaakt”, benadrukt minister Mathoera. Deze operatie is voor beide landen van enorm belang aangezien het terrein in de toekomst gebruikt zal worden voor gezamenlijke trainingen. Tijdens de operatie zijn er op meerdere momenten niet ontplofte projectielen vernietigd.

Hoewel dit gebied reeds veilig is gemaakt, bestaat de kans dat er nog soortgelijke projectielen liggen op naastliggende terreinen. Aangezien het om militair gebied gaat wordt vanwege de veiligheid een beroep aan personen gedaan om dit gebied niet zonder toestemming te betreden.