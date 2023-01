Kinderfotografie workshop en expo in vijf districten

‘Zie de wereld door jouw fotolens’ is een workshop die Villa Zapakara in samenwerking met +597 Photography Foundation heeft ontwikkeld. Tijdens deze 2-daagse workshop ontdekken kinderen van 10-13 jaar hoe zij effecten van klimaatverandering in de eigen leefomgeving kunnen vastleggen.

Na een succesvolle workshop in Paramaribo in 2021, gaan we dit jaar tussen januari en maart ook workshops geven in de districten Commewijne, Saramacca, Marowijne, Coronie en Nickerie.

Elke workshop begint met een interactief Sranan Krakti waterspel, waarin de kinderen op een speelse en educatieve manier kennis verzamelen over effecten van klimaatverandering, zoals een stijgende zeespiegel in Suriname. Vervolgens is er een fotografie onderdeel met als startpunt de foto’s van Professor Naipal. Hij begon een aantal jaren terug met het documenteren van effecten op de Surinaamse kustlijn. Een van de professionele fotografen van +597 Photography zal vertellen en laten zien welke grote rol fotografie speelt in de bewustwording van grote wereldvraagstukken als bijvoorbeeld klimaatverandering. De kinderen krijgen ook tips over het maken van een goede foto.

De volgende dag gaan de kinderen op pad naar de kustlijn van hun district om foto’s te maken. Ieder kind gaat aan de slag om op een creatieve manier effecten van de stijgende zeespiegel vast te leggen. Tijdens het laatste onderdeel van de workshop maken zij een selectie van hun foto’s die wordt ingezonden voor een online wedstrijd op de facebookpagina van +597 Photography. Foto’s van drie winnaars per district worden tentoongesteld tijdens een openbare tentoonstelling die één week te zien zal zijn in elk van de vijf districten.

Nadat de expositie naar de vijf districten is gereisd, zal deze ook bij Villa Zapakara te zien zijn. De foto’s van de winnaars per district zullen opgenomen worden in de Sranan Krakti tentoonstelling die nog tot december 2023 loopt.

+597 Photography Foundation is een Surinaamse stichting die fotografie als vak en als kunstvorm wil bevorderen in Suriname, waarbij zij fotografie ziet als een heel goed medium om visueel te maken in welke wereld we leven.

Villa Zapakara zet zich al vanaf 2009 in om een permanente educatieve voorziening te zijn op het gebied van kunst en cultuur en vanaf 2020 ook voor techniekonderwijs.

Het project ‘Zie de wereld door jouw fotolens’ wordt ondersteund door het Global Climate Change Alliance Suriname Adaptation (GCCA+) Phase 2 Project, gefinancierd door de Europese Unie (EU) en United Nations Development Programme (UNDP), en geniet ondersteuning van de Surinaamse overheid. De inhoud van deze publicatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van Villa Zapakara en +597 Photography.