Automobilist ziet z’n gestolen spullen op Facebook en maakt afspraak met 14-jarige verkoper

De 14-jarige S.L. heeft donderdag gestolen koplampen en ruitenwisser te koop aangeboden aan de rechtmatige eigenaar. De koper herkende de ruitenwissers meteen, omdat hij die gewaarmerkt had.

Uit het onderzoek blijkt dat de koper de spullen op Facebook te koop aangeboden zag. Hij reageerde hierop en maakte vervolgens een afspraak.

Een tiener en een taxichauffeur kwamen op de afgesproken locatie aan. Ze werden meteen door de reeds ingeschakelde politie aangehouden. Omdat de taxichauffeur niets van de zaak afwist werd hij met een ernstige waarschuwing heengezonden.

De verdachte werd in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld wegens heling. Hij verklaarde bij de politie dat hij de ruitenwissers en koplampen had gekocht. In het belang van het onderzoek is S.L. overgedragen aan Jeugdzaken.

De goederen die bij hem zijn aangetroffen zijn door de politie in beslag genomen. Die zullen aan de rechtmatige eigenaar worden afgestaan.