KPS: ‘Mackoe vast na uiten doodsbedreiging en aanzetten tot geweld’

Het Korps Politie Suriname heeft zaterdag laten weten dat de op vrijdag 20 januari aangehouden 58-jarige verdachte Gordon M. alias ‘Mackoe’ of ‘Macu’ na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering is gesteld.

Volgens KPS wordt hij ervan verdacht op woensdag 18 januari in een voice bericht dat via social media viraal ging, de president, de vice-president, ministers, first lady, gezagdragers, VHP-toppers, en prominente figuren uit vakbondsorganisaties en het bedrijfsleven zwaar te hebben beledigd en met de dood te hebben bedreigd.

Ook zou hij de gemeenschap hebben aangezet tot het plegen van een strafbaar feit dan wel gewelddadig optreden tegen de overheid

Eén der gezagdragers heeft van deze strafbare feiten op 18 januari aangifte gedaan op het politiebureau de Nieuwe Grond. De verdachte werd opgespoord en in het ressort Zorg en Hoop en op 20 januari door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in de boeien geslagen. Hij werd vervolgens ter voorgeleiding overgebracht naar het politie bureau de Nieuwe Grond.

“Aan de samenleving wordt ten overvloede het beroep gedaan zulks gedrag achterwege te laten, daar het strafbaar is gesteld volgens artikel 152 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht (belediging Staatshoofd/waarnemend Staatshoofd) en er een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van de vierde categorie hiervoor staat”, aldus de politie.