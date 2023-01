68-jarige man wordt onwel tijdens werkzaamheden en overlijdt in auto

De 68-jarige Hugo Nankhoe is zaterdagmiddag tijdens schilderwerkzaamheden aan de Duikelaarstraat in Suriname, overleden. Dit nadat hij plotseling onwel werd.

Hij begaf zich in de auto om even bij te komen. De andere arbeiders zagen hem zijn borst vasthouden, waarna ze meteen naar het Command Center belde, dat op hun beurt een ambulance ingeschakelde.

Bij aankomst van de ingeschakelde ambulance bleek dat het slachtoffer reeds overleden was. De politie van Geyersvlijt schakelde een arts in die de dood vaststelde. Volgens de bevindingen van de arts is de man vanwege een acute hartinfarct komen te overlijden.

Het lijk zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan worden aan de nabestaanden.